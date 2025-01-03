Собянин: более 1,5 млн человек посетили рынки "Москва – на волне" в прошлом году

Более 1,5 миллиона человек посетили рыбные рынки "Москва – на волне" в прошлом году. За этот период с прилавков продали свыше 1 000 тонн продукции, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Первое торговое пространство открыли в районе Косино-Ухтомский в конце 2023 года. В сентябре 2024 года начал работать еще один рынок в Митино. В ассортименте представлено более 600 наименований продукции из трех океанов и 13 морей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

