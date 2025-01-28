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28 января, 11:25

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"Мой район. Новости": в Москве обновили 60 ведомственных домов за год

"Мой район. Новости": в Москве обновили 60 ведомственных домов за год

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В столице отремонтировали более 60 ведомственных домов за последний год. Один из них расположен на улице Клары Цеткин в Войковском районе. Построенное в 1970-х здание когда-то служило жильем для сотрудников завода "Авангард", а сегодня оно стало современным и комфортным.

Капитальный ремонт включал обновление фасада, замену деревянных окон, ремонт балконов и внутренних коммуникаций. Особое внимание уделили восстановлению внешнего облика здания – поврежденные участки кирпичной кладки отреставрировали, а фасад защитили антигрибковым составом.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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