"Мой район. Новости": в Москве обновили 60 ведомственных домов за год

В столице отремонтировали более 60 ведомственных домов за последний год. Один из них расположен на улице Клары Цеткин в Войковском районе. Построенное в 1970-х здание когда-то служило жильем для сотрудников завода "Авангард", а сегодня оно стало современным и комфортным.

Капитальный ремонт включал обновление фасада, замену деревянных окон, ремонт балконов и внутренних коммуникаций. Особое внимание уделили восстановлению внешнего облика здания – поврежденные участки кирпичной кладки отреставрировали, а фасад защитили антигрибковым составом.

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