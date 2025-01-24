Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 января, 12:30

Общество

"Москва. Инструкция по применению": как устроить выездную свадебную церемонию

"Москва. Инструкция по применению": как устроить выездную свадебную церемонию

Блогеры начали массово употреблять "синьку"

У станции метро "Дмитровская" появится пешеходный бульвар

"Утро": скорость ветра в Москве составит 4–9 м/с 24 января

"Утро": москвичам рассказали о погоде 24 января

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 748 мм ртутного столба 24 января

"Утро": скорость ветра в Москве составит 4–9 м/с 24 января

Нутрициолог рассказала, как выбрать кедровые орехи

Зрители Москвы 24 могут выиграть iPhone 16 и фирменный мерч

Зрителям Москвы 24 напомнили о рубрике "Что вообще происходит"

В рамках проекта "Новые адреса счастья" москвичи могут заключить брак в необычных местах – от исторических усадеб до станции метро. На выбор доступны более 30 площадок, включая теплоходы, особняки и даже океанариум.

Подать заявление на выездную церемонию можно онлайн через сервис "Наша свадьба" на mos.ru. Для этого потребуется минимум месяц до планируемой даты, а госпошлина составит 350 рублей.

Подробнее – в рубрике "Москва. Инструкция по применению".

Читайте также
обществогородвидеоИван ЕвдокимовМария РыбаковаДарья Чебукина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика