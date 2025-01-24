"Москва. Инструкция по применению": как устроить выездную свадебную церемонию

В рамках проекта "Новые адреса счастья" москвичи могут заключить брак в необычных местах – от исторических усадеб до станции метро. На выбор доступны более 30 площадок, включая теплоходы, особняки и даже океанариум.

Подать заявление на выездную церемонию можно онлайн через сервис "Наша свадьба" на mos.ru. Для этого потребуется минимум месяц до планируемой даты, а госпошлина составит 350 рублей.

Подробнее – в рубрике "Москва. Инструкция по применению".