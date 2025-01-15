Focus: пользователи TikTok используют говяжий жир вместо крема для гладкой кожи

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В TikTok появился тренд на использование говяжьего жира для увлажнения кожи лица. Однако врачи раскритиковали подобную практику в беседе с изданием Focus.

По мнению пользователей TikTok, говяжий жир, в состав которого входят стеариновая и олеиновая кислоты, способствует питанию и увлажнению кожи. Но врачи предупреждают, что этот продукт забивает поры, задерживает бактерии и грязь. Это, как утверждают эксперты, может спровоцировать появление пятен и высыпаний.

Кроме того, врачи считают, что говяжий жир может привести к сухости кожи и раздражению. Также он может повышать чувствительность кожи к солнечному свету, увеличивая риск повреждений.

В связи с этим эксперты рекомендуют использовать проверенные и безопасные увлажняющие средства, которые не имеют таких побочных эффектов. Специалисты советуют отдавать предпочтение продуктам с маслом ши, жожоба и керамидами.

Ранее бьюти-блогер Рия Горбунова рассказала, что игнорирование ухода, недостаток сна, чрезмерное растягивание кожи при нанесении продуктов может привести к ухудшению состояния кожи вокруг глаз.

Специалист отметила, что неправильный уход может привести к преждевременному старению. В частности, чрезмерное растягивание может привести к образованию морщин, а нехватка увлажнения – к сухости и появлению тонких линий на лице.

