Диетолог Кованова: сливочное масло замедляет старение

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Сливочное масло может замедлить старение и закупорку сосудов. Кроме того, ежедневное его употребление до 10 граммов способствует выведению из организма избытка холестерина и нормализации липидного обмена, рассказала диетолог София Кованова.

Включение небольшого количества масла в рацион также полезно для больных сахарным диабетом легкой и средней тяжести, подчеркнула врач в беседе с News.ru. Помимо этого, оно улучшает качество кожи и нормализует секрецию инсулина.

Также в масле содержится большое количество калия, кальция, фосфора селена и других необходимых организму микроэлементов, которые будут особенно полезны пожилым, страдающим от низкой плотности костной ткани, а также людям, у которых часто бывают травмы опорно-двигательного аппарата.

Еще одним плюсом данного продукта является желчегонное свойство, что благотворно влияет на кроветворение и работу нервной системы, добавила диетолог.

"При этом масло может противодействовать образованию атеросклеротических бляшек – накоплению гомоцистеина, который скапливается на внутренних стенках всех сосудов и является одной из причин старения", – заключила Кованова.

Между тем желчегонными свойствами обладают также соки, кофе и чистая вода, а также корица, имбирь, орехи и мед, рассказала врач-гепатолог Наталья Васильева.

"Желчь в организме человека вырабатывается основными клетками печени – гепатоцитами. Образуется она в желчных протоках разной величины и конечным пунктом является общий желчный проток, который вместе с протоком поджелудочной железы попадает в 12-перстную кишку", – цитирует ее "Газета.ру".

Желчь играет важную роль в организме человека – она помогает в расщеплении жиров пищи, продукции слизи и гормонов холецистокинина и секретина, а также принимает участие в двигательной активности тонкого кишечника, пояснила гепатолог.

Помимо этого, продолжила Васильева, одной из ее главных функций является выведение холестерина и билирубина с калом из организма человека. Однако для того чтобы эта работа проходила правильно, человек должен наладить свой режим питания. В идеале нужно есть каждые 5–6 часов.

"Тогда не будет застоя желчи, воспаления и образования желчных камней в желчном пузыре", – подчеркнула врач.

Однако камни в желчном пузыре и протоках могут образоваться из-за высокого уровня холестерина, уточнила эксперт. В таком случае для улучшения работы желчного пузыря стоит включить в рацион продукты из цельных злаков, например, овсянку, твердые сорта пшеницы, гречку или рис.

Как объяснила Васильева, в этих продуктах содержится много клетчатки, которая позитивно сказывается на функционировании кишечника. Кроме того, она стимулирует вывод желчи из организма, а также снижает уровень "плохого" холестерина (ЛПНП).

Гепатолог обратила внимание, что клетчатка содержится в большинство фруктов и овощей, в которые также входит большое количество жидкостей. А это, как отметила врач, позволяет быстрее насытиться, уменьшить калорийность пищи, улучшить перистальтику кишечника и вывод желчи с калом из организма.

Несмотря на все полезные свойства, в продуктах также могут содержаться болезнетворные бактерии, например, сальмонелла и бацилла. Обычно многие микроорганизмы погибают при подогревании пищи в микроволновой печи, в некоторых случаях стоит подогревать еду на плите, посоветовала врач-эксперт одной лаборатории Ольга Уланкина в беседе с Life.ru.

По ее словам, при использовании микроволновки разогрев зачастую происходит неравномерно. Это значит, что некоторые участки блюда прогреваются хорошо, а другие остаются холодными и не подвергаются необходимой дезинфекции.

Для того чтобы получить равномерно прогретое блюдо, эксперт советует разогревать его в несколько этапов, при этом перемешивая и переворачивая. Также Уланкина рекомендует использовать специальную посуду, предназначенную для микроволновок, и крышку, которая обеспечивает более равномерное распределение электромагнитных лучей.

Кроме того, среди самых опасных микроорганизмов в еде может появится бактерия клостридиум ботулинум, которая вызывает ботулизм. Для этого заболевая благоприятны анаэробные – бескислородные – среды. Чаще всего он встречается в консервированных продуктах, заготовленных с нарушением технологии.

Также врач призвала быть осторожными с такими продуктами, как курица, яйца, макароны и рис, так как там встречается Сальмонелла.

В свою очередь, диетолог Юлия Чехонина посоветовала для насыщения организма белком, кальцием и фосфором употреблять творог. Как объяснила врач, творог является сбалансированным продуктом и незаменимой частью рациона пожилых людей, беременных и кормящих женщин.

Кроме того, считается, что обезжиренный продукт полезнее, чем обычный, поскольку в нем больше белка.