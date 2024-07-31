Диетолог Чехонина: творог является одним из лучших источников белка и кальция

Фото: depositphotos/myviewpoint

Творог является одним из лучших источников белка, кальция и фосфора. Он улучшает иммунитет и пищеварение, сообщает "Доктор 24" со ссылкой на врача-диетолога, кандидата медицинских наук Юлию Чехонину.

По ее словам, данный продукт также помогает похудеть, однако необходимо следить за калорийностью и общей энергетической ценностью, поэтому лучше всего подойдет обезжиренный творог.

"Творог полезен как источник белка, который важен для формирования иммунной системы. Также он содержит пре- и пробиотики, в его составе есть лакто- и бифидобактерии, улучшающие микрофлору кишечника", – указала специалист.

Как объяснила врач, творог является сбалансированным продуктом и незаменимой частью рациона пожилых людей, беременных и кормящих женщин. Кроме того, считается, что обезжиренный продукт полезнее, чем обычный, поскольку в нем больше белка.

Согласно рекомендациями Роспотребнадзора, при выборе продукта следует обращать внимание на упаковку и сроки годности. У качественного творога присутствует белый цвет с кремовым оттенком, кисловатый запах и мягкая, однородная консистенция.

Вместе с тем творог лучше всего покупать в магазине. Домашний продукт может оказаться жирным, содержать микробы и иметь менее сбалансированный состав, добавила диетолог.

Ранее специалисты Роскачества выявили в твороге некоторых производителей микробную трансглютаминазу (фермент, модифицирующий структуру белков, который "склеивает" между собой кусочки мышечной ткани в монолитный продукт). Они проверили продукцию популярных торговых марок творога 5% жирности по 77 показателям. Один из образцов закуплен на Даниловском рынке, 20 марок произведены в РФ, одна – в Белоруссии.

