Эксперт Байрамукова объяснила, что такое кольца Венеры на шее и как от них избавиться

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Кольца Венеры – распространенная проблема кожи шеи, известная как горизонтальные морщины. Уменьшить видимость морщин могут косметические процедуры. Об этом заявила эксперт в области косметологии и пластической хирургии Мадина Байрамукова, сообщает "Вечерняя Москва".

Она рассказала, что горизонтальные складки на шее часто являются результатом естественного процесса старения, в ходе которого кожа становится менее упругой и эластичной. Однако на их появление могут влиять и другие факторы – длительное нахождение в наклоненном положении перед экранами устройств, неправильная осанка и даже генетика, объяснила специалист.

Чтобы избежать появления колец Венеры, Байрамукова советует поддерживать здоровье кожи, следить за осанкой, регулярно выполнять упражнения на укрепление мышц шеи.

Эксперт отметила, что кожа шеи требует такого же внимательного ухода, как и лицо. Она рекомендует использовать увлажняющие и питательные кремы, богатые коллагеном и гиалуроновой кислотой, которые способствуют восстановлению и поддержанию упругости кожи. Специалист призвала не забывать и о солнцезащитных средствах, защищающих кожу от ультрафиолетового излучения, которое может ускорять процесс старения.

Стимулировать кровообращение и способствовать выведению токсинов из организма могут самомассаж или профессиональный массаж шеи, указала Байрамукова. Гимнастика для лица и шеи также помогает укрепить мышцы и сделать кожу более гладкой.

Более того, продолжила эксперт, есть ряд косметических процедур, направленных на улучшение состояния кожи шеи. Среди них – химические пилинги, микротоковая терапия, лазерное омоложение и мезотерапия. Они могут восстановить тонус кожи и уменьшить видимость морщин, прокомментировала специалист.

Байрамукова добавила, что здоровый образ жизни тоже благоприятно сказывается на состоянии кожи. Она рекомендует сбалансированно питаться, пить достаточное количество воды, отказаться от вредных привычек, выполнять физические упражнения.

В заключение эксперт подчеркнула, что с правильным уходом и образом жизни человек может не только уменьшить имеющиеся морщины, но и предотвратить новые.

Ранее врач-дерматовенеролог, косметолог и миколог Ольга Балакан заявила, что избавиться от любого вида гиперпигментации можно с помощью пилингов, инъекционных процедур или аппаратных методик.

Одной из наиболее эффективных процедур для удаления гиперпигментации являются химические пилинги: поверхностные и срединные. Это гликолевый, ТСА-пилинг, ретиноевый, Джесснера и другие, уточнила врач.