Дерматолог объяснила, почему опускаются уголки губ

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Уголки губ иногда могут опускаться из-за различных факторов. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на врача-дерматолога и косметолога Кристину Батаговскую.

По ее словам, к факторам, которые приводят к опущению уголков рта, относятся напряжение и спазм круговой мышцы рта и шеи, а также поджатый подбородок. При этом на такую форму губ может повлиять и деформация мышц рта или снижение их тонуса, а еще нарушение осанки.

Эксперт не отрицает роль возрастных изменений в этом вопросе, так как у человека постепенно уменьшается количество эластиновых и коллагеновых волокон. Батаговская отметила, что проблемы в области стоматологии также воздействуют на степень опущения уголков рта. Так, по ее словам, из-за данной проблемы стабильность каркаса кожи, который удерживает ткани от провисания и образования морщин, снижается.

Кроме того, к менее очевидным причинам опущения уголков рта относятся долгое пребывание на солнце без защитных средств, а также курение, которое приводит к уменьшению уровня содержания кислорода в тканях. Напоследок специалист выделила в отдельный фактор специфику профессиональной деятельности.

Чтобы побыстрее избавиться от этой проблемы, дерматолог дала несколько советов. В первую очередь можно сделать инъекции ботоулотоксина, которые косметологи вкалывают в область шеи и круговой мышцы рта. С этой помощью напряжения мышц шеи снизится и опущенные уголки губ приподнимутся.

Также можно прибегнуть к контурной пластике с помощью филлеров, вводимых в зону подбородка. В состав геля часто входит гиалуроновая кислота, которая за счет притягивания большого объема водных молекул помогает глубоко увлажнять ткани. В связи с этим разглаживаются морщины и выравнивается кожа. Эффект от этой процедуры сохраняется до года, а потом нужно обратиться к косметологу для повторения процедуры.

Специалисты в области косметологии рекомендуют для поднятия уголков рта аппаратные технологии, например фотоомоложение. Оно позволяет уменьшить глубину морщин и восстановить естественный цвета лица. Кроме того, есть и шлифовка лазером, омолаживающая структуры глубоких слоев кожи.

Самое простое упражнение для решения этой проблемы, как утверждает дерматолог, – улыбка.

"Улыбайтесь чаще, это улучшает кровоснабжение мышц и снимает стресс", – заключила Батаговская.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев заявил, что продукты с содержанием омега-3 жирных кислот, а также витаминов E, C и D помогут сохранить молодость кожи. Это растительные масла, авокадо, рыба, орехи. Они положительно влияют на состояние кожи и сохраняют ее клеточную структуру.

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