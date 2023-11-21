Пластический хирург назвал популярные операции для каждой возрастной группы

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К пластическим хирургам до 30 лет обращаются, чтобы исправить несовершенства внешности, а после 30 – чтобы придать телу молодой вид или скорректировать грудь. Об этом заявил пластический хирург Игорь Белый, сообщает "Вечерняя Москва".

По его мнению, до 30 лет люди с помощью операции хотят исправить врожденные дефекты или избавиться от несовершенств внешности. Самые популярные процедуры – блефаропластика, подтяжка лба и бровей, липосакция подбородка и исправление асимметрии лица. После хирургического вмешательства молодые люди быстрее восстанавливаются, добавил эксперт.

После 30 лет, считает врач, девушки часто прибегают к блефаропластике, корректируют нависшие веки, чтобы придать лицу более молодой вид. Кроме того, сказал Белый, в этом возрасте женщины стремятся увеличить или уменьшить грудь, исправить ее асимметрию, а некоторые после беременности, родов и грудного вскармливания делают подтяжку груди, чтобы вернуть ей прежний вид и упругость.

После 40 лет, продолжил специалист, ярче проявляются возрастные изменения, в частности на лице и шее. Поэтому люди прибегают к блефаропластике, чек-лифтингу, топ-лифтингу – все это относится к омоложению за счет комплексной подтяжки кожи, объяснил Белый.

Хирург также сказал, что после 50 лет требуется тотальное преображение, которое затронет все зоны лица, например SMAS-подтяжка. С ее помощью можно за одну операцию избавиться от брылей, поплывшего овала лица и других несовершенств, отметил специалист.

В заключение он подчеркнул, что никаких четких сроков проведения той или иной операции нет, есть только индивидуальные показания. При желании пластику можно сделать в 60, 70 и 80 лет, если нет медицинских противопоказаний, подытожил Белый.

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