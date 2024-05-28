Блогер Горбунова: недостаток сна может навредить коже вокруг глаз

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Игнорирование ухода, недостаток сна, чрезмерное растягивание кожи при нанесении продуктов может привести к ухудшению состояния кожи вокруг глаз. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на бьюти-блогера и основателя салона красоты Рию Горбунову.

По ее словам, многие пренебрегают использованием специализированных продуктов для кожи вокруг глаз, что может привести к преждевременному старению. Также применение обычного крема вместо специального может вызвать отеки или раздражение.

Горбунова уточнила, что кожа вокруг глаз очень тонкая и эластичная, поэтому чрезмерное растягивание может привести к образованию морщин. Недостаток увлажнения вызывает сухость и появление тонких линий на лице, а его избыток способствует отекам, указала эксперт.

Блогер отметила, что некоторые ингредиенты в составе уходовых средств могут быть слишком агрессивными для чувствительной кожи вокруг глаз и вызывать раздражение. Кроме того, недосып приводит к темным кругам под глазами и ухудшает общее состояние кожи.

Горбунова дополнила, что ультрафиолетовое излучение может ускорить процесс старения кожи, поэтому важно защищать область вокруг глаз от солнца. Курение также негативно сказывается на кровообращении, оно способствует появлению темных кругов или отеков. В свою очередь, алкоголь вызывает обезвоживание, что особенно заметно на тонкой коже вокруг глаз.

Эксперт посоветовала следить за питанием, потому что диета, бедная антиоксидантами и витаминами, может отразиться на состоянии кожи. Блогер подчеркнула, что если часто тереть глаза, то на лице могут появиться морщины, а кожа потеряет свою упругость.

Горбунова порекомендовала выбирать уходовую косметику, соответствующую возрастным изменениям кожи. Важно регулярно пользоваться уходом и не наносить просроченную косметику. Также слишком агрессивное или неправильное удаление макияжа может травмировать кожу и привести к появлению морщин.

Важно пользоваться очками для чтения. Постоянное напряжение глаз может привести к раннему появлению "гусиных лапок". Если же у человека есть проблемы с кожей вокруг глаз, необходимо обратиться к дерматологу или косметологу, заключила Горбунова.

До этого психолог Ольга Романив заявила, что использование телефона перед сном, неправильная поза при работе за компьютером могут навредить молодости и красоте. Также она посоветовала не жевать жвачку более пяти минут, чтобы не обзавестись морщинками в уголках рта.

