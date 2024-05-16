Бьюти-блогер Горбунова: энзимная пудра нужна для глубокого очищения кожи лица

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Энзимная пудра способна глубоко очищать кожу лица, поскольку в ее состав входят активные ферменты, рассказала бьюти-блогер Рия Горбунова. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Эксперт объяснила, что это косметическое средство предназначено для мягкого отшелушивания мертвых клеток кожи без раздражения. Из-за бережного воздействия такая пудра хорошо подходит для людей с чувствительной, сухой, жирной и комбинированной кожей, подчеркнула Горбунова. Ее также могут использовать страдающие от розацеа или экземы, добавила она.

Бьюти-блогер отметила, что энзимная пудра помогает улучшить цвет лица и текстуру кожи, придавая ей мягкости и гладкости. Кроме того, ее можно применять в качестве средства от загрязнения пор и воспалений.

Горбунова рассказала, что перед использованием пудры необходимо умыться теплой водой. Затем ее следует высыпать на ладонь, добавить немного воды, вспенить и нанести на лицо, лучше это делать круговыми движениями, посоветовала эксперт. После этого пудру нужно смыть, а на кожу нанести увлажняющий крем, уточнила она. По ее словам, такую процедуру можно повторять один-два раза в неделю.

Также блогер рекомендовала провести предварительный тест на чувствительность, нанеся небольшое количество продукта на внутреннюю сторону запястья.

Горбунова обратила внимание, что в составе качественной пудры должны быть натуральные ферменты, например папаин или бромелайн, антиоксиданты, витамины и минералы.

Это косметическое средство можно использовать совместно с другими, в том числе с тонером для восстановления pH-баланса и сыворотками, подчеркнула эксперт. Они даже могут усилить эффект пудры, отметила блогер.

Что касается рекомендаций к хранению, пудру лучше всего держать в прохладном месте, подальше от солнца, посоветовала Горбунова.

Тем, кто делает химический пилинг или лазерное омоложение, необходимо предварительно проконсультироваться по поводу использования энзимной пудры со специалистом, чтобы не допустить негативных последствий, резюмировала эксперт.

Ранее дерматолог Оксана Меркулова рассказала, какие продукты поддерживают красоту кожи. Так, по ее словам, полезные жиры, микроэлементы и комплекс витаминов, которые содержатся в некоторых продуктах, помогают коже сохранять эластичность и защищают от ультрафиолетового излучения.

Она уточнила, что правильные жиры присутствуют в маслах растительного и животного происхождения, например в сливочном (с 82,5% жирности). Также позволяет защищать кожу от вредных факторов окружающей среды омега-3-6-9, добавила врач.

