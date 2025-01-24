24 января, 06:32Общество
Облачная погода без осадков ожидается в Москве 24 января
Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев
Облачная погода с прояснениями преимущественно без осадков ожидается в Москве 24 января. На дорогах возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха в столице будет в пределах от 0 до минус 2 градусов, по области – от 0 до минус 5 градусов.
Южный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.
Ночью температура в Москве может опуститься до минус 4 градусов, а в Подмосковье – до минус 6 градусов.
Теплая погода и морось прогнозируются в столице в предстоящие выходные, 25 и 26 января. На следующей неделе в Москве будет облачно, небольшие осадки сохранятся, однако их москвичи могут даже не заметить.
Морозы вновь установятся в Москве в феврале и марте. В городе может похолодать до минус 15 градусов. По-настоящему теплая погода придет в город только в апреле.