Облачная погода без осадков ожидается в Москве 24 января

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Облачная погода с прояснениями преимущественно без осадков ожидается в Москве 24 января. На дорогах возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в столице будет в пределах от 0 до минус 2 градусов, по области – от 0 до минус 5 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

Ночью температура в Москве может опуститься до минус 4 градусов, а в Подмосковье – до минус 6 градусов.

Теплая погода и морось прогнозируются в столице в предстоящие выходные, 25 и 26 января. На следующей неделе в Москве будет облачно, небольшие осадки сохранятся, однако их москвичи могут даже не заметить.

Морозы вновь установятся в Москве в феврале и марте. В городе может похолодать до минус 15 градусов. По-настоящему теплая погода придет в город только в апреле.