"Мой район. Новости": обновленная поликлиника в Перове приняла первых пациентов

Поликлиника № 69 на 2-й Владимирской улице в Перове преобразилась по новому московскому стандарту. Теперь пациенты могут пройти обследования на современном цифровом оборудовании, включая аппараты КТ, МРТ и УЗИ. Просторные зоны ожидания и унифицированная планировка помещений обеспечивают комфорт как для врачей, так и для посетителей.

Всего за прошлый год в Восточном округе открылись 11 модернизированных поликлиник. Работа по обновлению медицинских учреждений продолжится и в 2025 году.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".