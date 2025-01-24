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24 января, 11:00

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"Мой район. Новости": обновленная поликлиника в Перове приняла первых пациентов

"Мой район. Новости": обновленная поликлиника в Перове приняла первых пациентов

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Поликлиника № 69 на 2-й Владимирской улице в Перове преобразилась по новому московскому стандарту. Теперь пациенты могут пройти обследования на современном цифровом оборудовании, включая аппараты КТ, МРТ и УЗИ. Просторные зоны ожидания и унифицированная планировка помещений обеспечивают комфорт как для врачей, так и для посетителей.

Всего за прошлый год в Восточном округе открылись 11 модернизированных поликлиник. Работа по обновлению медицинских учреждений продолжится и в 2025 году.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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