Сервис Russpass составил подборку подземных музеев и бункеров Москвы

Цифровой туристический сервис Russpass предложил жителям и гостям Москвы посетить городские подземные музеи и бункеры. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Все предложенные места можно увидеть в разные дни или включить их в один тематический маршрут. Составить план путешествия поможет специальный планировщик сервиса. Музеи также предлагают экскурсии с гидом.

Начать путешествие можно с Музея археологии Москвы, который является филиалом Музея Москвы. Он находится на глубине 7 метров под землей – в месте археологических раскопок.

Посетители смогут увидеть белокаменные устои Воскресенского моста XVII–XVIII веков, который раньше соединял берега реки Неглинной, а также около 14 тысяч экспонатов. Среди предметов разных эпох там есть оружие, изразцы, украшения, элементы одежды, посуда, монеты.

Также стоит посетить военно-исторический музей "Бункер-42", расположенный на глубине 65 метров на Таганке. Он также известен как музей холодной войны и бункер Сталина.

Гостям покажут советские плакаты, радиостанции, противогазы, защитные костюмы и счетчик Гейгера. Узнать много нового можно на экскурсиях "Гриф снят", "Бункер Сталина", "Совсекретно: ядерный щит" и других.

Не менее интересное место – "Бункер-703", который находится на глубине 43 метров. Раньше там располагался секретный архив министерства иностранных дел СССР.

Там есть копия тоннеля метрополитена 1950-х годов и шахта сталинских времен. Посетителям предложат включить сирену, оповещающую о ядерной атаке, и попробовать одной рукой открыть дверь весом 10 тонн.

Ранее в сервис Russpass добавили конструктор маршрутов на базе технологии искусственного интеллекта. Он находится в главном меню и разделе "Мои планы".

Сначала нужно выбрать город или регион России для посещения. Затем необходимо указать, когда запланирован отдых: точные даты или примерный период. Максимальная продолжительность – 7 дней.

