28 апреля, 14:27Культура
"Мосбилет" приглашает в уникальный музей пластических фигур в "Зарядье"
Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы
Департамент культуры Москвы откроет музей пластических фигур в парке "Зарядье". Это первый в России выставочный проект, в котором известные личности отечественной истории и современности будут представлены в виде сверхреалистичных фигур, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Отмечается, что экспозиция станет пространственной иллюстрацией жизни страны – художественным залом славы, где собраны образы тех, кто сформировал и продолжает формировать цивилизационную идентичность народа.
На фоне авторских декораций перед гостями будут представлены 50 фигур знаменитых людей. Их изготавливали из специального силикона совместно с экспертами в области кинематографа и пластического грима. Для достижения максимального сходства применялись также новые цифровые технологии.
В премьерную выставку вошли фигуры Петра I, Юрия Гагарина, Александра Пушкина, Владимира Высоцкого и других. Экспозиция будет доступна для всех желающих с 1 мая. Приобрести билеты можно через сервис "Мосбилет".
Кроме того, горожане могут посетить концерты классической и джазовой музыки. Например, в Московском международном доме музыки 29 апреля пройдет концерт для оркестра соль минор Антонио Вивальди. Его исполнит государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" под управлением Владимира Спивакова и Академический большой хор "Мастера хорового пения" под управлением Льва Конторовича.
