"Мосбилет" подготовил подборку весенних музыкальных концертов

Фото: Московский международный дом музыки

Весной в Москве состоятся разнообразные концерты классической и джазовой музыки, сообщил портал мэра и правительства столицы.

Например, в концертном зале "Зарядье" 23 апреля состоится программа, подготовленная к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Ее исполнит всемирно известный скрипач Кристоф Барати в сопровождении Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина. Можно будет услышать симфонию № 1 и концерт для скрипки с оркестром № 2 соль минор, а также симфоническую сюиту из балета "Ромео и Джульетта".

Кроме того, 25 апреля прозвучат сочинения Мориса Равеля, Игоря Стравинского и Прокофьева. Их исполнят пианист Борис Березовский и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Рудина. В частности, музыканты сыграют композиции из балетов "Дафнис и Хлоя" и "Жар-птица".

6 мая состоится выступление пианиста, импровизатора и композитора, одного из ведущих представителей российского джаза Даниила Крамера. Он будет выступать вместе с контрабасисткой Дарьей Чернаковой и певицей Викторией Кауновой.

23 мая актер театра и кино Григорий Сиятвинда прочитает в зале "Зарядье" сказку Ганса Христиана Андерсена "Гадкий утенок". Чтение будут сопровождать песочная анимация Лилии Чистиной и сочинения российских и зарубежных классиков, которые исполнят Государственная академическая симфоническая капелла России.

В Московском международном доме музыки, в свою очередь, 25 апреля пройдет Большой джазовый оркестр Петра Востокова. В программе – произведения эпохи свинга, в том числе музыка Каунта Бейси, Гленна Миллера, Дюка Эллингтона и Диззи Гиллеспи.

Концерт для оркестра соль минор Антонио Вивальди можно будет услышать 29 апреля. Его исполнит государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" под управлением Владимира Спивакова и Академический большой хор "Мастера хорового пения" под управлением Льва Конторовича. Также прозвучат такие барочные сочинения, как "Сарабанда", "Жига" и "Шутка" Арканджело Корелли в обработке Эттори Пинелли.

21 мая Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением маэстро Ивана Никифорчина исполнит первый концерт для фортепиано с оркестром и симфонию № 6 Петра Чайковского.

Кроме того, 27 мая состоится концерт "Божественное и земное" – государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" под управлением Вячеслава Ларина исполнит "Концерт для гобоя с оркестром" Вольфганга Амадея Моцарта, симфонию № 8 Фридерика Гершеля, а также сочинения Владимира Мартынова "Войдите!".

Приобрести билеты на выступления можно с помощью сервиса "Мосбилет".

