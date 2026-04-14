Новости

14 апреля, 16:17

Культура

"Мосбилет" подготовил новую серию промокодов в столичные театры и музеи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сервис "Мосбилет" в честь своего дня рождения подготовил промокоды на билеты в театры и музеи. Москвичи могут посетить выставки и спектакли с 15% или 20% скидкой. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

С помощью промокода на 15% можно приобрести билет на апрельские спектакли "Бешеные деньги", "Скупой, или Школа лжи" и "Иван Васильевич" в Московском академическом театре сатиры до 19 апреля.

Скидка в 20% действует на апрельские и майские постановки в Московском драматическом театре "Человек". Предложение действует при покупке билетов с 13 по 30 апреля на спектакль "Кроткие", который является сценической версией рассказа Федора Достоевского, сатирическую комедию по мотивам пьесы Мольера "Странный господин", экспериментальную постановку "Кегэн", а также спектакль "Дыши!".

В Московский академический театр имени Владимира Маяковского можно приобрести билеты с 20% скидкой с 13 по 26 апреля на все спектакли, которые пройдут в мае и июне текущего года, а именно "Скучная история" по мотивам одноименной повести Антона Чехова, "Лес" по одноименной пьесе Александра Островского, "Сны моего отца 2.0" в жанре диорамы безумия и премьерный форум-спектакль "Восьмиклассница".

Скидка в 20% также применима во время покупки билетов в Московский детский театр марионеток. На майские постановки, такие как "Волшебник Изумрудного города. Возвращение домой", "По щучьему велению" и знаменитая сказка Ганса Христиана Андерсена "Стойкий оловянный солдатик", нужно приобрести билеты с 13 по 30 апреля.

Билет на посещение выставок в музее-заповеднике "Коломенское" можно приобрести по промокоду на 20% с 13 по 19 апреля. Скидка на посещение "Путешествие в Поднебесную" распространяется на посещение в будни до конца апреля, а для "Русского Парнаса: ученые и творцы эпохи Просвещения" – в будни до 24 апреля.

Также можно воспользоваться промокодом при посещении Галереи Ильи Глазунова и Музея сословий России в будни до конца апреля, если купить билет с 13 по 19 апреля.

Ранее стало известно, что Египетский павильон усадьбы Останкино 18 апреля примет первых гостей в этом году. Можно будет осмотреть органично вписанную в окружение экспозицию "В гостях у графа Шереметева" и интерьер, в котором отражена мода на египетскую тему конца XVIII – первой трети XIX века.

