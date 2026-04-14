"Мосбилет" представил подборку апрельских мероприятий в столичных музеях

Сервис "Мосбилет" представил подборку апрельских мероприятий для всей семьи в столичных музеях, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Например, 18 апреля в Биологическом музее имени К. А. Тимирязева пройдет занятие из цикла "Зеленый дневник. Собираем знания о растениях". Гости мероприятия узнают об особенностях развития весенних растений. Также здесь состоится мастер-класс по созданию первоцветов.

22 апреля в Мемориальном музее А. Н. Скрябина пройдет концерт фортепианной музыки. На сцене прозвучат композиции в исполнении студентов класса Александра Вершинина – профессора Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и Университета науки и искусств Курашики (Япония).

Еще один концерт фортепианной музыки состоится 25 апреля. Ученики преподавателя и доцента Московской консерватории Даниила Копылова представят программу из произведений русских и зарубежных композиторов.

В этот же день можно будет посетить концерт "Контрасты эпох: барокко, классицизм, романтизм и импрессионизм". На нем прозвучат произведения Иоганна Баха, Фридерика Шопена, Роберта Шумана, Иоганнеса Брамса, Сергея Рахманинова, Александра Скрябина и других.

Лекция "Михаил Булгаков – зритель" пройдет 21 апреля в научно‑просветительском центре Музея М. А. Булгакова. Разговор с гостями построят на основе дневников, писем и воспоминаний. Лектором мероприятия выступит кандидат филологических наук заместитель директора музея Иван Назаров.

Кроме того, 25 апреля в театральной гостиной Дома Н. В. Гоголя пройдет лекция "Никак опять об Гоголя...". Петербургский Гоголь и гоголевский Петербург" музыковеда и историка Анны Петровой. Мероприятие приурочено к гастролям Александринского театра в Москве и показам спектакля Валерия Фокина "Ревизор с продолжением" на сцене Московского Художественного театра имени А. П. Чехова.

Кроме того, 28 апреля в научно‑просветительском центре Музея М. А. Булгакова проведут лекцию "Наследие Михаила Булгакова в советском кинематографе". Лектор – кандидат филологических наук заместитель директора музея Иван Назаров.

Вместе с тем в честь 100-летнего юбилея Музей кино на ВДНХ подготовил для гостей новые экспозиции. Музей располагается в павильоне № 36 с 2017 года. В коллекции содержится свыше 220 тысяч предметов, посвященных кино.

На первом этаже располагаются самые дорогие экспонаты: "Оскар", который получил советский документальный фильм 1942 года "Разгром немецких войск под Москвой", и кинопулемет, сконструированный в 1944 году по заданию режиссера Александра Медведкина.