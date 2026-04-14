14 апреля, 12:56

Культура

Музей кино на ВДНХ в честь своего юбилея подготовил новые экспозиции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В честь 100-летнего юбилея Музей кино на ВДНХ подготовил для гостей новые экспозиции. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

На первом этаже Музея кино располагаются его самые дорогие экспонаты: "Оскар", который получил советский документальный фильм 1942 года "Разгром немецких войск под Москвой", и кинопулемет, сконструированный в 1944 году по заданию режиссера Александра Медведкина для создания кинохроники в боевых условиях.

Музей располагается в павильоне № 36 с 2017 года. Это первое здание, полученное в собственное распоряжение за столетнюю историю учреждения, в котором состоялось более 130 выставок. В коллекции музея содержится свыше 220 тысяч предметов, посвященных кино, таких как старинные фото- и видеокамеры, эксклюзивные афиши, редкие фотографии и кадры военной хроники.

На входе в павильон № 36 встречает гостей киноробот Аркаша: высокотехнологичный экскурсовод может рассказать об экспонатах и ответить на вопросы о постоянно сменяемых выставках на всех трех этажах музея.

Осмотр начинается с выставки, посвященной 130-летию со дня рождения актрисы Фаины Раневской. В рамках экспозиции был воссоздан образ квартиры, который будто застыл в ожидании возвращения хозяйки.

Основная композиция "Лабиринт истории" рассказывает о зарождении и становлении кинематографа. За одним из ударопрочных стекол хранится праксиноскоп – прародитель мультипликации, а рядом разместились реконструированный стол для киномонтажа и копировальный аппарат, который использовали для дублирования кинопленки.

В рамках выставки представлены постеры, фотографии и черновики известных личностей советского кино, а также макет кинопоезда Медведкина, в котором он ездил с командой по стране и снимал фильмы на проблемные темы, монтируя их внутри состава.

"Среди особо интересных предметов в наших фондах можно выделить оригинальные костюмы из фильмов "Иван Грозный" Сергея Эйзенштейна и "Трудно быть богом" Алексея Германа. А несколько лет назад Галина Говорухина, вдова режиссера Станислава Говорухина, передала в дар музею его личные вещи: большую коллекцию трубок, написанные им картины, предметы мебели и своеобразный талисман", – рассказал пресс-секретарь Музея кино Даниил Аникеев.

Талисман режиссера Говорухина – это часть вертолета. Во время съемок картины "Белый взрыв" о подвиге советских солдат на Кавказе съемочная команда облетала местность, но потерпела крушение: вертолет врезался в скалу. Выжили все, включая пилотов.

На втором этаже расположена экспозиция, поделенная на две части. В первой, под названием "Где водятся волшебники", рассказывается о создании мультипликации. Во второй части, "Последнее лето детства", показана эстетика советской пионерской юности в лагере.

Весь третий этаж занимает мемориальный кабинет Сергея Эйзенштейна, воссозданный по образцу квартиры великого режиссера на улице Потылихи. В экспозиции представлены оригинальные предметы быта мэтра: мебель, личные вещи, печатная машинка, графика и предметы декоративно-прикладного искусства, фотографии, подаренные великими современниками.

На четвертом этаже музея находится детский культурно-просветительский центр, открытый прошлой осенью. В нем проходят лекции по истории отечественного кинематографа и мультипликации, тематические встречи и мастер-классы.

В музее оборудованы три кинозала, названные в честь режиссеров Александра Ханжонкова, Дзиги Вертова и Андрея Тарковского. На этих площадках проходят тематические вечера, лекции и кинопоказы.

Ранее заммэра Наталья Сергунина пригласила москвичей на дни открытых дверей с 17 по 19 апреля и с 24 по 26 апреля в "Кинокампусе Горького". Для гостей подготовили презентацию обучающих программ, а также бесплатные мастер-классы по съемке фильмов, озвучиванию и дубляжу, рисованию комиксов, актерскому мастерству.

культурагород

