В России стартовал марафон "Кино – школе"

Минпросвещения России объявило о начале марафона "Кино – школе". Пост опубликован в канале ведомства в мессенджере МАХ.

В рамках мероприятия учащимся представят фильмы из "золотой коллекции" советского кинематографа, созданные до 1991 года известными режиссерами, чей талант и мастерство, как подчеркнули в министерстве, выдержали проверку временем.

"Очень хочется, чтобы кино, на котором выросло не одно поколение наших соотечественников, смотрели и наши дети. Такое развивает, воспитывает, соединяет родителей и детей, создает объемную картину мира и живое представление о прошлом", – отметила замминистра просвещения Ольга Колударова.

Например, в преддверии Дня космонавтики и 65-летия полета Юрия Гагарина школьники и студенты вместе с экспертами уже смогли оценить фильм "Белое солнце пустыни". Просмотр данной картины служит своеобразным ритуалом перед полетом для всех российских космонавтов.

Остальные ленты из перечня доступны на национальной платформе киносферум.рф.

Как добавили в министерстве, показы будут продолжаться на всех окружных и августовских педагогических совещаниях. В будущем же работа с кинокартинами станет регулярной частью образовательного процесса в школах по всей стране в течение всего учебного года.

В августе прошлого года Минпросвещения составило список из 100 необходимых к показу школьникам фильмов. В ведомстве подчеркнули, что основная цель рекомендаций заключается в использовании воспитательного потенциала художественных картин для сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей России.

В список вошли советские фильмы. Среди них, например, работы режиссеров Леонида Гайдая ("Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"), Эльдара Рязанова ("Берегись автомобиля"), Владимира Меньшова ("Москва слезам не верит") и других. Экранизации планировалось использовать при изучении предметов "литературное чтение", "литература", "история", "изобразительное искусство" и "музыка".

