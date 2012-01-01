Критик Примакова: часть фильмов из списка Минпросвещения школьникам нельзя смотреть одним

Минпросвещения РФ подготовило список фильмов, рекомендованных к просмотру школьникам. Вместе с советскими картинами о войне и мультфильмами туда попали, например, две части "Холопа" и "Онегин" Сарика Андреасяна. Как на перечень отреагировали депутаты и представители киноотрасли, расскажет Москва 24.

Будет дополняться

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В список рекомендованных для школьников фильмов Минпросвещения включило свыше 400 работ. Большинство из них составили советские картины, при этом есть и современные. Сам список разбит на несколько разделов: мультфильмы, кинофильмы для 1–4, 5–7, 8–9, 10–11-х классов, документальное кино, а также серия выпусков "Без срока давности". При этом в него попали в том числе картины с изначальным возрастным рейтингом 18+.

Из релизов последних лет в перечне, например, кассовые "Чебурашка" и "Движение вверх", две части франшизы "Холоп" Клима Шипенко и "Онегин" Сарика Андреасяна. Среди советских картин – культовые "В бой идут одни старики" и "Летят журавли", а также фильм "Иди и смотри". В разделе мультфильмов можно найти как классику советской мультипликации "Летучий корабль" и "Трое из Простоквашино", так и современный цикл про "Трех богатырей".

Разработкой перечня с 2024 года занимался центр "Философия образования" при Московском педагогическом государственном университете (МПГУ). Также к работе привлекли свыше 55 экспертов из Минпросвещения, Минкультуры, Союза кинематографистов России, "Мосфильма", родителей, известных актеров и учителей. Как ранее рассказали ТАСС в пресс-службе МПГУ, фильмы отбирались в соответствии с четырьмя критериями:

формирование нравственных ценностей;

воспитание гражданина и патриота своего Отечества;

формирование чувства гордости за свою страну, готовности защищать Отечество, эмоциональное, эстетическое, интеллектуальное развитие личности;

соответствие возрастным особенностям.

В то же время в Минпросвещения после публикации списка подчеркнули, что он не окончательный и будет регулярно дополняться.

"Экзаменов не будет"

Один из вариантов работы с представленным списком – действовать по аналогии с перечнем рекомендованной литературы, который есть в школах. Об этом Москве 24 заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

"Не будет вводиться никаких контрольных или экзаменов. Дети смотрят фильм дома, а затем картина обсуждается и разбирается вместе с учителем", – пояснил депутат.





Александр Шолохов депутат Госдумы Второй вариант – периодические коллективные просмотры в школах. Они даже лучше для восприятия, так как у детей есть возможность здесь и сейчас обсудить увиденное, что только улучшит восприятие.

Шолохов исключил введение в школах целых уроков, направленных на изучение фильмов из перечня. По его словам, введение такой дисциплины возможно лишь в специализированных учреждениях.

"В противном случае нам пришлось бы вводить уроки и цирка, и театра, и других направлений в искусстве. У учеников просто не хватило бы времени на основную программу", – пояснил парламентарий.

При этом он подчеркнул, что показывать детям фильмы категории 18+ из противозаконно.

В свою очередь, президент Гильдии кинокритиков и киноведов России Наталья Примакова в беседе с Москвой 24 подвергла сомнению попадание в рекомендательный список некоторых современных фильмов.





Наталья Примакова президент Гильдии кинокритиков и киноведов России Например, "Холоп" или "Вызов". Не вижу в них ценности именно для включения в школьную программу. Как развлечение для семейного просмотра – почему нет, но они не несут серьезной образовательной функции.

Эксперт также отметила в списке ряд фильмов, которые не рекомендовала бы давать детям для индивидуального внеклассного просмотра. В их числе – картины "Иди и смотри" и "Броненосец "Потемкин". Такое кино, по мнению Примаковой, необходимо смотреть только в присутствии педагогов, чтобы после дети получили качественный разбор и не сделали неправильных выводов.

"Иди и смотри", например, очень жестокий фильм. И к нему даже с детьми 10–11-х классов требуется грамотный подход. Нужно тонкое понимание детской психики, чтобы суметь донести гуманистический посыл", – пояснила эксперт.

В этом ключе Примакова также подчеркнула строгую необходимость смотреть фильмы именно в соответствии с возрастными рекомендациями, чтобы к детям не попали раньше времени картины, которые они пока не способны понять.

В свою очередь, глава киноконцерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров в беседе с РИА Новости подчеркнул, что предложенный список в целом "не соответствует задачам", которые он должен выполнять. По его мнению, в нем много "случайных картин", поэтому непонятно, как он составлялся.