Депутат Шолохов назвал незаконным показ детям фильмов 18+ из списка Минпросвещения

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Показывать детям фильмы категории 18+ из списка Минпросвещения противозаконно. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

В списке, опубликованном министерством, есть несколько картин с возрастным ограничением.

"Показывать детям 18+ по определению противозаконно. О нацистах современным детям знать необходимо, и разговоры о том, что это "ранит психику", – ханжество. Вырастить тепличных эгоцентричных молодых людей, зацикленных на себе любимых, гораздо опаснее", – сказал Шолохов.

При этом комедии из списка депутат считает неоднозначной темой. По мнению Шолохова, они включены, потому что дети их "и без списка посмотрят".

Накануне, 26 марта, Минпросвещения представило список фильмов, рекомендованных школьникам к просмотру после уроков. В перечень были включены мультипликационные фильмы, кинофильмы для 1–4, 5–7, 8–9, 10–11-х классов, а также документальное кино и серия выпусков "Без срока давности".

В список вошли как современные, так и советские фильмы, в том числе "Бременские музыканты", "Кот Леопольд", "Чебурашка и Крокодил Гена", "Тимур и его команда", "Ералаш", "Молодая гвардия", "Время первых" и другие.