Минкультуры планирует отказаться от финансирования сериалов

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Министерство культуры планирует отказаться от финансирования сериалов и увеличить затраты на производство документального и анимационного кино. Информация об этом содержится в представленном для общественного обсуждения проекта ведомственного приказа, сообщает "Парламентская газета".

На протяжении многих лет ведомство выделяло бюджетные средства на поддержку авторского, дебютного, документального кино и анимации. Так, оно может полностью профинансировать создание дебютного фильма молодого режиссера, если бюджет проекта не превышает 60 миллионов рублей.

В то же время бюджет полнометражного фильма ограничен суммой в 100 миллионов рублей, что составляет 70% от общих затрат на производство. Такая же сумма может быть выделена на создание фильма для детской и подростковой аудитории. Согласно законодательству, государство должно полностью финансировать такие проекты.

В прошлом Минкультуры оказывало поддержку созданию российских телесериалов, но в планах на 2025 год этот пункт отсутствует. В ответ на запрос газеты в министерстве сообщили, что поддерживают только создание национальных фильмов, включая анимационные, а также анимационных сериалов.

В свою очередь, президент гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов России Алексей Алешковский отметил, что такие проекты в основном финансируются Институтом развития интернета. В 2025 году государственная субсидия для ИРИ была увеличена. Теперь организация получит 25,3 миллиарда рублей, что на 7,3 миллиарда больше, чем в 2024 году.

Фильмы, которые длятся дольше, могли бы получить больше средств от государства, чем короткометражные работы или полнометражные фильмы, считает кинокритик Павел Шведов. Поэтому, заявил он, передача поддержки многосерийных проектов другим организациям – верное решение.

Кроме того, проектом было предложено финансировать авторские мультфильмы по новым нормативам: стоимость одной минуты анимации составит 400 тысяч рублей, что на 50 тысяч больше, чем в прошлом году. Ранее стоимость минуты анимационного сериала составляла 250 тысяч рублей, теперь ее оценивают в 300 тысяч рублей.

Также планируется выделить средства на создание неигровых фильмов. Авторы получат полное финансирование в соответствии со сметой, но не более 15 миллионов рублей. В 2024 году сумма составляла 10 миллионов.

С 2025 года члены экспертного совета министерства будут оценивать заявки на получение господдержки по стобалльной системе, а не по десятибалльной. В ведомстве пояснили, что это связано с техническими аспектами: существуют общие требования для государственных структур при проведении конкурсов и тендеров.

Получить поддержку от Министерства культуры можно при соответствии сценария приоритетным направлениям, обратила внимание газета. В 2025 году это сохранение традиционных ценностей, научные открытия, технологические достижения, популяризация института семьи.

Также поддержку получат фильмы, которые посвящены русскому театру, традициям коренных малочисленных народов, событиям специальной военной операции на Украине и Великой Отечественной войны.

Между тем стало известно, что Фонд кино выделит деньги на съемки 13 фильмов, включая киноленты "Умка" и "В списках не значился". В конце прошлого года завершилась процедура отбора проектов для поддержки производства художественных фильмов, в которой приняли участие ведущие кинокомпании страны.

Также организация поддержит создание фильмов "Хоттабыч", "Буратино", "Волшебник Изумрудного города. Злая ведьма", "Горыныч", "Как Иван в сказку попал", "Весельчак У" и других.