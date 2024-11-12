Минпросвещения подготовит список фильмов для просмотра в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минпросвещения РФ составит перечень фильмов, которые будут рекомендованы для просмотра в школах после уроков для детей разных возрастов. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

"Мы уже такую работу начали и обязательно выполним <...> У нас в каждой школе создан школьный театр", – добавил министр.

Ранее Владимир Путин поставил добрые советские мультики в пример современным западным мультфильмам. По его словам, в мультиках западного производства "все стреляет, скачет, бегает, там через полчаса башка отвалится от этого фильма".

Кроме того, председатель правительства Михаил Мишустин поручил подготовить Стратегию развития образования до 2030 года. Разработать и представить проект должны Минпросвещения, Минфин, Минобрнауки и Рособрнадзор. Срок – до 4 марта следующего года.

