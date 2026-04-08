Американская киноакадемия сообщила даты 99-й и 100-й церемоний премии "Оскар"

Американская академия кинематографических искусств и наук совместно с телеканалом ABC сообщила даты проведения 99-й и 100-й церемоний вручения наград премии "Оскар". Информация появилась на официальном сайте академии.

В 2027 году церемония пройдет в воскресенье, 14 марта, а в 2028-м – в воскресенье, 5 марта.

На протяжении 26 лет мероприятие проводилось в театре Dolby в Лос-Анджелесе, однако в 2028 году истечет срок действия контракта.

Ранее в Голливуде прошла 98-я церемония кинопремии "Оскар". Наибольшее число наград получил фильм "Битва за битвой" режиссера Пола Томаса Андерсона. В частности, картина победила в категории "Лучший фильм", а Андерсон был удостоен награды за лучшую режиссуру.

