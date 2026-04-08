Новости

08 апреля, 11:20

Культура

Американская киноакадемия сообщила даты 99-й и 100-й церемоний премии "Оскар"

Фото: ТАСС/AP/Jordan Strauss

Американская академия кинематографических искусств и наук совместно с телеканалом ABC сообщила даты проведения 99-й и 100-й церемоний вручения наград премии "Оскар". Информация появилась на официальном сайте академии.

В 2027 году церемония пройдет в воскресенье, 14 марта, а в 2028-м – в воскресенье, 5 марта.

На протяжении 26 лет мероприятие проводилось в театре Dolby в Лос-Анджелесе, однако в 2028 году истечет срок действия контракта.

Ранее в Голливуде прошла 98-я церемония кинопремии "Оскар". Наибольшее число наград получил фильм "Битва за битвой" режиссера Пола Томаса Андерсона. В частности, картина победила в категории "Лучший фильм", а Андерсон был удостоен награды за лучшую режиссуру.

Читайте также


культуракиноза рубежом

Главное

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

