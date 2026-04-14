Билеты в Египетский павильон усадьбы Останкино доступны в сервисе "Мосбилет"

Египетский павильон усадьбы Останкино 18 апреля примет первых гостей в этом году. Билеты на экскурсии и выставку представлены на сервисе "Мосбилет", передает портал мэра и правительства Москвы.

"Возрождение Египетского павильона стало значимым событием культурной жизни столицы в 2025 году. Только за первый месяц после открытия осенью его посетили более 19 тысяч человек. К старту первого летнего сезона для горожан подготовили экскурсии с дополненной реальностью, а также возобновление выставки с подлинными интерьерами и предметами конца XVIII века", – рассказал руководитель департамента культуры Алексей Фурсин.

Египетский павильон использовали как парадную столовую, малую сцену для концертов и театральных постановок. В интерьере отражена мода на египетскую тему, пик которой в Европе и России пришелся на конец XVIII – первую треть XIX века. В ходе реставрации были восстановлены 700 квадратных метров художественного паркета, позолоченные и посеребренные двери, лепнина и искусственный мрамор, а фасады и внутреннее убранство воссоздали по историческим образцам.

После окончания работ в павильоне снова будет представлена экспозиция "В гостях у графа Шереметева", органично вписанная в окружение. Выставка воссоздает атмосферу праздничного застолья в усадьбе и знакомит с фарфоровыми, фаянсовыми и стеклянными предметами, украшавшими торжества 1795–1801 годов.

В зимнее время специалисты переносили экспонаты в хранилища музея для очистки от пыли, реставрационного наблюдения и выполнения локальных работ, после чего возвращали все на место и снимали защитные чехлы с предметов искусства. Многие экспонаты будут представлены на выставке впервые.

Кроме того, в павильоне начнут проводить обзорные экскурсии. Гости смогут пользоваться аудиогидом на трех языках и совершить прогулку с помощью VR-технологий. Для детей будут доступны адаптированные аудиогид, экскурсии и уроки рисунка в парке.

