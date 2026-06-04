NASA начнет сборку ракеты для лунной миссии Artemis III летом 2026 года

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США начнут сборку ракеты для лунной миссии Artemis III летом текущего года. Об этом заявил глава NASA Джаред Айзекман.

"Мы собираемся провести генеральную репетицию запуска до конца года", – добавил Айзекман в эфире канала Fox Business.

Ранее в NASA рассказывали, что запуски трех беспилотных миссий в конце 2026 года станут первыми шагами для формирования постоянной базы на спутнике Земли. В рамках первого этапа, который продлится до 2029 года, состоится еще несколько миссий.

Затем, с 2029 по 2032 год, планируется построить на Луне полупостоянные сооружения, которые позволят в будущем заселить спутник.

В это же время глава программы создания лунной базы NASA Карлос Гарсиа-Галан допускал, что РФ может стать партнером США в рамках проекта по созданию лунной базы. Космическое агентство пока не проводило с РФ официальных переговоров по этому поводу, но в NASA понимают, что не справятся с проектом в одиночку.

