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04 июня, 16:47

Политика

В ГД внесли законопроект, разрешающий ночные прицелы на гражданском оружии

Фото: ТАСС/Александр Река

Группа парламентариев во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым внесла в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий снятие запрета на установку ночных прицелов на гражданском и служебном оружии. Текст документа размещен в думской электронной базе.

Депутаты предложили внести изменения в закон "Об оружии". Как отмечается в пояснительной записке, снятие запрета поможет юридическим лицам с особыми уставными задачами в борьбе с беспилотниками в ночное время.

Кроме того, предлагается разрешить на время СВО хранить оружие и патроны в специальных помещениях при условии круглосуточной вооруженной охраны.

При этом требования к обеспечению безопасного хранения оружия и исключения доступа к нему посторонних сохраняется. Это позволит защитить те объекты, где обустройство традиционных оружейных хранилищ затруднено, добавил Пискарев в своем телеграм-канале.

Также государственные военизированные организации смогут использовать для обеспечения безопасности охраняемых объектов оружие и патроны, которые ранее подлежали уничтожению.

Дополнительно депутаты предложили разрешить оборот охотничьего пневматического оружия с дульной энергией более 25 Дж. Закрепят и дату исчисления срока прохождения медосвидетельствования на наличие противопоказаний к владению оружием. Граждане будут проходить процедуру не реже одного раза в 5 лет. Информирование будет осуществляться через "Госуслуги".

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о праве специализированных частных охранных организаций получать стрелковое оружие для защиты объектов. В настоящее время по закону ЧОП разрешено использовать только служебное оружие.

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