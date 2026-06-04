Ксения Шойгу раскрыла пол своего будущего ребенка

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Руководитель Федерации триатлона России Ксения Шойгу сообщила, что у нее родится дочь. Об этом она заявила в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Шойгу отметила, что она не проводила гендер-пати из-за того, что была занята работой. При этом руководитель Федерации триатлона России воспитывает еще и дочь Милану, которая, по словам спортивного функционера, очень ждет появления сестры на свет.

Руководитель Федерации триатлона России также рассказала, как пробежала со своей дочерью первый километр на полумарафоне в Москве.

"Когда мы сказали, что мы с тобой вдвоем побежали, она сказала: "Нет, мы втроем пробежали". Я сказала: "Хорошо, пробежали втроем". Она рассчитывает, что будет учить мелкую бегать, плавать. Уже покупает ей кроссовки, хотя я и говорю о том, что все-таки, конечно, рановато. Но Милану не остановить", – поделилась Шойгу.

Ранее блогер Алексей Столяров сообщил, что станет отцом во второй раз. Ребенок родится от чемпионки мира по бальным танцам Веры Бондаревой, с которой он начал встречаться в 2024 году.

До этого Столяров был в отношениях с Шойгу. В 2021 году у пары родилась дочь Милана. О расставании блогера с руководителем Федерации триатлона России стало известно в августе 2023-го.

