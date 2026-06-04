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04 июня, 17:02

В мире

Более 20 королевских охранников отстранили за сон на службе в Великобритании

Фото: 123RF.com/chrispictures

В Великобритании 21 полицейского, которые отвечали за охрану королевской семьи в Виндзорском дворце, отстранили от работы из-за сна на службе. Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление Скотланд-Ярда.

В общей сложности предупреждения о ненадлежащем исполнении обязанностей были вынесены 23 офицерам. При этом 2 офицера, которые нарушили протокол, но не были отстранены, не будут работать в королевских резиденциях до завершения расследования.

"Предполагаемое поведение не соответствует высоким стандартам, которых мы ожидаем от наших сотрудников, особенно от тех, кто работает в непосредственной близости от охраняемых лиц", – подчеркнул представитель полиции.

В 2024 году король Великобритании Карл III уволил частную охрану из 10 человек своего брата принца Эндрю, вынуждая его покинуть резиденцию Royal Lodge. Принца лишили королевской охраны, работа которой финансировалась из бюджета в размере 3 миллионов фунтов в год. Однако позже Карл III согласился финансировать частную охрану для своего брата.

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