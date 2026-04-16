Билеты на апрельские премьеры спектаклей для всей семьи доступны в "Мосбилете"

Сервис "Мосбилет" собрал подборку новых спектаклей, которые в апреле можно посетить всей семьей. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

"Старомодная комедия" в "Ведогонь-театре"

Это лирическая комедия по одноименной пьесе Алексея Арбузова. Главными действующими персонажами станут два одиноких человека, которым предстоит встретиться и снова научиться доверять и чувствовать. Пьеса актуальна и по сей день, так как в ней раскрываются вечные темы.

Режиссером-постановщиком выступил Петр Куртов. Главные роли сыграют Павел Курочкин и Лилия Шайхитдинова.

Премьера состоится 17 апреля. Также увидеть постановку можно будет 18 апреля и 22 мая. Зрителями могут стать граждане старше 12 лет.

"Матрешки-кудапрешки" в Московском драматическом театре "Модерн"

Это новая версия спектакля "Матрешки на округлости Земли", уже известная зрителям театра. В центре сюжета – женщины и их силы, милосердие и любовь.

Поставил спектакль Юрий Грымов. На сцену выйдут Лика Нифонтова, Мария Орлова, Валерия Королева, Надежда Меньшова, Александр Горелов, Денис Игнатов, Леонид Трегуб, Константин Конушкин и другие актеры.

Впервые увидеть постановку можно будет 18 апреля. Также она пройдет 8 мая и 4 июня. Стать зрителями могут жители и гости столицы старше 16 лет.

"Касатка" в Театре на Трубной

Эта комедия по мотивам одноименного произведения Алексея Толстого расскажет зрителям о счастье быть собой. При этом не обойдется без интриги и психологизма. В центре сюжета – яркие чувства героев.

Режиссер – Роман Самгин. В постановке сыграют Алина Ланина, Александр Львов, Александр Овчинников, Юлия Сулес, Евгений Козлов, Елизавета Карякина, Елена Бирюкова, Арсений Ветров.

На премьеру гости приглашаются 24 апреля. Также постановка запланирована на 25 апреля, 8 и 30 мая, 18 и 25 июня. Спектакль доступен для просмотра зрителям от 18 лет.

"Давид и Эдуард" в Московском драматическом театре "Человек"

В основу лирической постановки легла пьеса "Гальперн и Джонсон" Лионеля Гольдштейна. Это история о любовном треугольнике, который потеряет основную фигуру – женщину Флоранс. Двум героям предстоит встретиться на ее могиле.

Режиссером выступил Анатолий Кот. Премьера состоится 26 апреля. Также зрители старше 16 лет смогут увидеть спектакль 24 июня.

