24 апреля, 10:22

Культура

Площадки Биологического музея Москвы можно посетить с помощью сервиса "Мосбилет"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Государственному биологическому музею имени К. А. Тимирязева исполняется 104 года, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Его история началась еще в 1913 году в Московском городском народном университете имени А. Л. Шанявского, где сформировался кружок любителей изучения флоры и фауны России. Основателем Биологического музея стал один из преподавателей, академик ВАСХНИЛ, выдающийся ученый в области физиологии, эндокринологии и биологии развития, автор более 200 научных работ Борис Завадовский.

7 мая 1922 года состоялось официальное открытие. Свое название музей получил в честь ученого и популяризатора науки Клемента Тимирязева, которого Завадовский считал своим наставником.

Основатель музея вместе с коллегами придумали нечто принципиально новое в музейном деле – это была не коллекция "мертвых" предметов под стеклом, а "проблемный" музей, раскрывающий живые идеи биологии. Впервые в мировой музейной практике появились залы, посвященные экологии, генетике, эндокринологии, физиологии растений и теории эволюции.

В 1934 году музей переехал в старинную усадьбу на Малой Грузинской улице. Было построена оранжерея и живой уголок, кроме того, разработали экспозиции, которые посещали крупнейшие ученые. В июне 1941 года музей был вынужден закрыться, а часть коллекций эвакуировали в Казахстан.

На базе оставшейся коллекции развернули курсы Красного Креста по подготовке медицинского персонала – за три года обучение прошли около 10 тысяч медсестер и санитаров.

После окончания войны Завадовский, который был в эвакуации в Омске, вернулся и понял, что здания заняты Геологическим фондом, кроме того, встал вопрос об их передаче посольствам. Он писал письма Иосифу Сталину, Вячеславу Молотову и Георгию Маленкову с просьбой вернуть здание музею. Ему удалось добиться своего в 1946 году, а уже через пять месяцев, 7 мая 1947 года, была создана новая экспозиция.

Однако уже в августе 1948 года на сессии Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина генетику и ряд других направлений биологии официально объявили "буржуазными лженауками". В Биологическом музее только восстановили экспозицию по генетике – два зала, посвященные классической генетике животных и растений, предстояло демонтировать.

Завадовский стал одним из немногих ученых на заседании, которые встали на защиту генетики. Он прямо указал на то, что метод административного давления на науку недопустим. В результате его сняли с поста директора музея, с должности заведующего кафедрой дарвинизма и экспериментальной биологии, а также с поста директора Всесоюзного общества эндокринологов.

Ученый пережил два инсульта и писал письма в правительство, в которых просил использовать его знания "хоть в каком-нибудь качестве". В декабре того же года он находился на лечении в Боткинской больнице и узнал о готовящемся распоряжении о закрытии музея и расформировании его коллекции.

Завадовский приехал на совещание и смог доказать, что музей должен существовать как просветительное учреждение. Его не восстановили в должности директора, хотя сам музей был спасен. Новым руководителем стал Иван Кряжин, которому пришлось полностью перестраивать экспозиции, однако никого из штата он увольнять не стал. Экспозиция по генетике вернулась в музей только к концу 1966 года.

Сейчас старейший из существующих залов музея называется "Основы эволюционной теории". Он появился в 1958–1959 годах, его открытие было приурочено к 150-летию со дня рождения Чарльза Дарвина и 95-летию выхода его главного труда "Происхождение видов". Зал был создан братьями Стенбергами, главными художниками-оформителями Москвы и Красной площади с 1935 по 1955 год.

Экспонаты ярко выделялись на темно-синем фоне, а три большие диорамы были выполнены творческой группой художников, макетчиков и таксидермистов под руководством народного художника РСФСР Ефима Дешалыта. Он лично выезжал на пленэр и делал акварельные зарисовки Кубанского побережья, пустыни Каракум и Рыбинского водохранилища. Позже описание этого зала разослали всем краеведческим музеям Советского Союза как методическое руководство о том, как нужно показывать эволюцию.

Сейчас Биологический музей занимает 800 квадратных метров и не имеет аналогов в России по охвату – в залах старинного особняка находятся экспозиции о физиологии растений и животных, генетике, теории эволюции, происхождении жизни и молекулярной биологии.

В 2022 году, к 100-летию музея, была открыта выставка "12 признаков живого" в павильоне "Геология" на ВДНХ, а летом 2025 года был открыт "Биокластер", который сейчас охватывает два исторических павильона.

Билеты на разные площадки музея можно приобрести с помощью сервиса "Мосбилет".

К своему 104-летию, а также ко Дню биолога, который в этом году отмечается 25 апреля, музей подготовил ряд познавательных и развлекательных мероприятий. Например, на Малой Грузинской улице в 11:30, 12:30 и 14:30 состоится научное шоу по мотивам "Маленького принца" с демонстрацией химических опытов, для участия в котором необходимо приобрести входной билет в музей и билет на мероприятие.

