"Мосбилет" приглашает на выставки и экскурсии для всей семьи в конце апреля

Фото: Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева

Гости и жители Москвы могут посетить 5 интересных выставок и экскурсий для всей семьи в конце апреля, передает портал мэра и правительства столицы.

В частности, граждан пригласили посетить Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, где проходит выставка "Под небом голубым", посвященная художнице и иконописцу Юлии Рейтлингер (сестре Иоанне). Экспозиция охватывает несколько периодов ее жизни, включая Петербург, Прагу, Париж и Ташкент.

В собрание вошли не только иконы, графика и книжные иллюстрации, но и архивные материалы. Здесь же представлены работы друзей и коллег Рейтлингер. Посетить выставку можно до 26 июля.

Здесь же до 13 сентября работает еще одна экспозиция "Алексей Исупов: между Вяткой и Тибром. Русская душа в лучах итальянского солнца". Ради выставки Вятский художественный музей имени В. М. и А. М. Васнецовых представил 53 произведения Исупова, включая редко выставляемую графику.

Особым артефактом, представленном на экспозиции, станет работа "Игрок в карты", которая лишь недавно была приобретена музеем и до этого не представлялась широкой публике. Художник родился в Вятке, но нашел вторую родину в Италии, а выставка позволяет гостям увидеть синтез двух культур.

Также в честь 85-летия Битвы за Москву на площадке отдела "Музей героев Советского Союза и России" Государственного музея обороны Москвы до 30 декабря доступна выставка "Зоя и Александр".

Экспозиция расскажет о детских и школьных годах героев Советского Союза – брата и сестры Александра и Зои Космодемьянских. На экспозиции можно будет увидеть уникальные предметы, а также узнать об их подвиге.

Кроме того, в павильоне № 28 "Пчеловодство" на ВДНХ до 26 апреля можно посетить экскурсию по выставке "Жужжащий мир". Здесь горожане и туристы узнают о многообразии насекомых, об устройстве их тела и их роли в природе.

Отдельно зрителям расскажут о пчелах как о социальных насекомых и об их значении для человека. Кроме того, горожанам покажут уникальный для столичных музеев живой улей и безжальных пчел.

В Государственном Дарвиновском музее до 28 июня работает выставка "Искусство обмана", на которой можно узнать о роли мимикрии и ложных сигналов в живой природе. Экспозиция объединяет примеры из разных разделов биологии, демонстрируя, как эволюция закрепляет оборонительные и атакующие тактики обмана.

Ранее сообщалось, что жители столицы посетили музеи более 7 миллионов раз с помощью "Мосбилета" за год его существования.


