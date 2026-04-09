Новости

Новости

09 апреля, 12:38

С помощью "Мосбилета" жители столицы посетили музеи более 7 млн раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Жители столицы посетили музеи более 7 миллионов раз с помощью "Мосбилета" за год его существования. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.

"Мосбилет" предлагает билеты на самые разные мероприятия. Горожане активно посещают музеи, учреждения культуры и галереи. С момента запуска сервиса москвичи побывали на порядка 80 современных интерактивных выставках, а также увидели около 15 важных музейных проектов.

Они могли рассмотреть картины и скульптуры, а также познакомиться с новыми арт-объектами и инновационными технологиями. Во многих местах доступны как экскурсии, так и аудиогиды.

В честь дня рождения "Мосбилета" на официальной странице сервиса жители столицы могут получить промокоды и посетить по ним три музея в апреле. Скидка предоставляется при приобретении взрослых билетов до 12 апреля. Промокоды обновляют каждые несколько недель.

Ранее сервис "Мосбилет" пригласил всех желающих на выставку "Упование мое". Она проходит в Музее обороны Москвы до 10 июня. На экспозиции в том числе представлены работы художника Максима Демина на тему духовности и культурного наследия сквозь призму современного искусства.

