09 апреля, 14:13

Политика

Верховный суд РФ признал экстремистским международное движение "Мемориал"

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Верховный суд России (ВС РФ) признал международное общественное движение "Мемориал" (признано в РФ иноагентом) экстремистским и запретил его деятельность на территории страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные инстанции.

Приговор вступил в силу немедленно. Заседание прошло в закрытом режиме, без присутствия прессы и слушателей.

Движение "Мемориал" было основано в 1992 году в Москве. В 2016-м оно пополнило перечень иноагентов.

В конце декабря 2021 года Мосгорсуд, рассмотрев иск прокуратуры столицы, ликвидировал одноименный правозащитный центр за нарушения в деятельности иностранных агентов. Позже и Верховный суд закрыл международную организацию за аналогичные нарушения.

Ранее ВС РФ признал террористической международную неправительственную организацию "Антивоенный комитет России" (АКР). Одной из причин стал факт того, что руководство объединением, а также контроль за реализацией прав и обязанностей осуществляет политик и предприниматель Михаил Ходорковский (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга).

В результате судебная коллегия по административным делам запретила деятельность организации и ее структурных подразделений на территории России.

судыполитика

