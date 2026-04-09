Самого загадочного члена британской королевской семьи заметили с королем Карлом III

На пасхальной службе в Виндзорском замке вместе с королем Великобритании Карлом III заметили 18-летнего Джеймса Маунтбеттен-Виндзора, которого считают самым загадочным членом британской королевской семьи, сообщило издание Daily Mail.

Традиционная пасхальная служба прошла в часовне Святого Георгия. Процессию возглавили Карл III и королева Камилла. Маунтбеттен-Виндзор, в свою очередь, шел сразу за семьей наследника престола – принцем Уильямом, Кейт Миддлтон и их тремя детьми.

Раньше молодой человек и его сестра редко появлялись на публике, поскольку его родители, скорее всего, хотели оградить детей от внимания прессы. Однако участие в пасхальной службе может говорить о том, что после 18-летия его роль в королевской семье изменится.

