Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр "Мемориал", признанный в России иноагентом, сообщает РИА Новости.

Таким образом, суд удовлетворил требование прокурора. На заседании присутствовали дипломаты из США, Испании, Эстонии, Литвы, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Накануне аналогичное решение по международному "Мемориалу", признанному в России иноагентом, принял Верховный суд России. Таким образом, по иску Генпрокуратуры будут ликвидированы само общество и его структурные организации. Уже известно, что защита планирует обжаловать это решение.

В ноябре Генпрокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации двух структур организации. Позже Владимир Путин выразил надежду, что судебное разбирательство по данному делу будет объективным.

В качестве аргументов прокуратура ссылается на систематическое неуказание статуса иностранного агента обеими организациями. По оценке прокуратуры, правозащитный центр "Мемориал", признанный в России иноагентом, занимается искажением истории, очерняя память о Великой Отечественной войне и создавая лживый образ СССР как террористического государства.

Юристы "Мемориала", признанный в России иноагентом, при этом просили не применять такую строгую меру, как ликвидация, отметив, что уже получили и оплатили штрафы за нарушения.