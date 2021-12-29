Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"
Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр "Мемориал", признанный в России иноагентом, сообщает РИА Новости.
Таким образом, суд удовлетворил требование прокурора. На заседании присутствовали дипломаты из США, Испании, Эстонии, Литвы, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Накануне аналогичное решение по международному "Мемориалу", признанному в России иноагентом, принял Верховный суд России. Таким образом, по иску Генпрокуратуры будут ликвидированы само общество и его структурные организации. Уже известно, что защита планирует обжаловать это решение.
В ноябре Генпрокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации двух структур организации. Позже Владимир Путин выразил надежду, что судебное разбирательство по данному делу будет объективным.
В качестве аргументов прокуратура ссылается на систематическое неуказание статуса иностранного агента обеими организациями. По оценке прокуратуры, правозащитный центр "Мемориал", признанный в России иноагентом, занимается искажением истории, очерняя память о Великой Отечественной войне и создавая лживый образ СССР как террористического государства.
Юристы "Мемориала", признанный в России иноагентом, при этом просили не применять такую строгую меру, как ликвидация, отметив, что уже получили и оплатили штрафы за нарушения.
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