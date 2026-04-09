Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
09 апреля, 14:20

Технологии

Приложение Telega могло пропасть из App Store из-за списков ожидания на авторизацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Альтернативный клиент мессенджера Telegram, приложение Telega, могло пропасть из российского магазина App Store из-за введения списков ожидания на авторизацию, передало РИА Новости со ссылкой на сообщение сервиса.

Уточняется, что из-за введения списков ожидания клиент в последние недели столкнулся с ростом негативных отзывов и комментариев. Данный всплеск мог быть неверно интерпретирован модерацией App Store, предположили в Telega.

"В ближайшие часы направим им подробные разъяснения", – уточнили в сервисе.

Отдельно отмечается, что приложение получило запрос от Apple и уже работает над восстановлением доступа.

Приложение Telega, которое позиционирует себя как мессенджер с якобы стабильным доступом, удалили из App Store 9 апреля. В Google Play программа все еще присутствует и находится на 8-м месте топа бесплатных приложений в РФ. При этом исследователи ранее заподозрили клиент в перехвате трафика.

технологии

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика