Приложение Telega могло пропасть из App Store из-за списков ожидания на авторизацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Альтернативный клиент мессенджера Telegram, приложение Telega, могло пропасть из российского магазина App Store из-за введения списков ожидания на авторизацию, передало РИА Новости со ссылкой на сообщение сервиса.

Уточняется, что из-за введения списков ожидания клиент в последние недели столкнулся с ростом негативных отзывов и комментариев. Данный всплеск мог быть неверно интерпретирован модерацией App Store, предположили в Telega.

"В ближайшие часы направим им подробные разъяснения", – уточнили в сервисе.

Отдельно отмечается, что приложение получило запрос от Apple и уже работает над восстановлением доступа.

Приложение Telega, которое позиционирует себя как мессенджер с якобы стабильным доступом, удалили из App Store 9 апреля. В Google Play программа все еще присутствует и находится на 8-м месте топа бесплатных приложений в РФ. При этом исследователи ранее заподозрили клиент в перехвате трафика.

