09 апреля, 15:29
Уголовное дело возбуждено в отношении комика Семена Слепакова
Фото: legion-media.com/Photographers (Семен Слепаков признан иноагентом в РФ)
Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента возбуждено в отношении комика Семена Слепакова (признан иноагентом в РФ). Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
По данным ведомства, юморист был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. В частности, находясь за границей России, он опубликовал в одной из соцсетей сообщения без пометки, которая предупреждает, что материалы составлены иноагентом.
Расследование дела находится на контроле в прокуратуре Москвы.
В апреле 2023 года Минюст РФ признал Слепакова иноагентом. По данным ведомства, он получал поддержку от иностранных источников, выступал против проведения спецоперации на Украине, а также формировал негативное отношение к военной и государственной службе в целом.
Через месяц Слепаков оспорил решение министерства. Но суд в Москве не стал удовлетворять его иск. Тогда юморист обратился в Верховный суд, но инстанция отказалась исключать его из списка иноагентов.
В прошлом году Слепаков пытался добиться в суде уменьшения размера штрафа, который ему назначили за публикацию постов в мессенджере Telegram без маркировки иноагента. Однако суд признал привлечение комика к административной ответственности законным.
В результате суд в Москве оштрафовал юмориста на 60 тысяч рублей за то, что тот не оплатил штраф в размере 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях.
