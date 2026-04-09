Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
09 апреля, 15:29

Политика

Уголовное дело возбуждено в отношении комика Семена Слепакова

Фото: legion-media.com/Photographers (Семен Слепаков признан иноагентом в РФ)

Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента возбуждено в отношении комика Семена Слепакова (признан иноагентом в РФ). Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, юморист был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. В частности, находясь за границей России, он опубликовал в одной из соцсетей сообщения без пометки, которая предупреждает, что материалы составлены иноагентом.

Расследование дела находится на контроле в прокуратуре Москвы.

В апреле 2023 года Минюст РФ признал Слепакова иноагентом. По данным ведомства, он получал поддержку от иностранных источников, выступал против проведения спецоперации на Украине, а также формировал негативное отношение к военной и государственной службе в целом.

Через месяц Слепаков оспорил решение министерства. Но суд в Москве не стал удовлетворять его иск. Тогда юморист обратился в Верховный суд, но инстанция отказалась исключать его из списка иноагентов.

В прошлом году Слепаков пытался добиться в суде уменьшения размера штрафа, который ему назначили за публикацию постов в мессенджере Telegram без маркировки иноагента. Однако суд признал привлечение комика к административной ответственности законным.

В результате суд в Москве оштрафовал юмориста на 60 тысяч рублей за то, что тот не оплатил штраф в размере 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях.

политикашоу-бизнес

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика