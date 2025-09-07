Суд оштрафовал юмориста Слепакова на 60 тысяч рублей

Фото: ТАСС/Артем Геодакян (Семен Слепаков признан в России иноагентом)

Суд в Москве оштрафовал юмориста Семена Слепакова (признан в РФ иноагентом) на 60 тысяч рублей за то, что он не оплатил штраф за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

"Признать Слепакова Семена Сергеевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ", – говорится в сообщении.

Согласно информации, артист не оплатил административный штраф в размере 30 тысяч рублей, назначенный ему судом в июне прошлого года. При этом постановление Слепаков не обжаловал, а ходатайств о предоставлении отсрочки или рассрочки для оплаты штрафа не заявлял.

Слепаков попал в реестр иноагентов в апреле 2023 года. Тогда Минюст заявлял, что юморист получал поддержку от иностранных источников, выступал против спецоперации на Украине, а также формировал негативное отношение к военной и государственной службе в целом.

Еще одной из причин стали песни артиста. В одной из них Слепаков высмеивал Владимира Путина, намеренного применить оружие при угрозе суверенитету и территориальной целостности России. Кроме того, артист публиковал на своих каналах в YouTube песни, в которых он высмеивал российских солдат, погибающих в зоне СВО.

Минюст также установил, что Слепаков получал иностранное финансирование еще до начала спецоперации на Украине. Так, соответствующая операция была зафиксирована в январе 2021 года, а с октября 2021 по декабрь 2022 года число этих операций составило 28.