Комика Слепакова призвали лишить российского гражданства

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко (Семен Слепаков признан в РФ иноагентом)

Комик Семен Слепаков (признан в РФ иноагентом) может быть лишен российского гражданства. Инициативу высказал директор правозащитного центра "Сорок Сороков" Георгий Солдатов в беседе с News.ru.

По его словам, юморист, стремясь к заработкам, намеренно исказил информацию о своем происхождении, утверждая, что имеет украинские корни, хотя на самом деле родился в Пятигорске.

Более того, известно, что организаторы его текущих концертов открыто финансируют ВСУ.

"Если Слепаков так хочет откреститься от России, что даже переписал биографию и дает согласие направлять заработанные евро и доллары в помощь украинским военным, то считаю, что стоит ему помочь избавиться от этой тяжелой ноши для отдельных категорий лиц и лишить его гражданства РФ", – заявил Солдатов.

Правозащитный центр намерен подготовить соответствующее заявление в административные органы, добавил он.

Слепаков попал в реестр иноагентов в апреле 2023 года. Тогда Минюст заявлял, что юморист получал поддержку от иностранных источников, выступал против спецоперации на Украине, а также формировал негативное отношение к военной и государственной службе в целом.

Еще одной из причин стали песни артиста. В одной из них Слепаков высмеивал Владимира Путина, намеренного применить оружие при угрозе суверенитету и территориальной целостности России. Кроме того, артист публиковал на своих каналах в YouTube песни, в которых он высмеивал российских солдат, погибающих в зоне СВО.

Минюст также установил, что Слепаков получал иностранное финансирование еще до начала спецоперации на Украине. Соответствующая операция была зафиксирована в январе 2021 года, а с октября 2021 по декабрь 2022 года число этих операций составило 28.