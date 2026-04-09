09 апреля, 15:23

Блогер Лерчек побрилась налысо на фоне борьбы с онкологией

Блогер Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.) побрилась налысо на фоне своей борьбы с онкологией. Видео, на котором блогер эмоционально избавляется от волос, опубликовано ее возлюбленного Луиса Сквиччиарини в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

К подписи к ролику добавлены слова Сквиччиарини, который обращается к Чекалиной со словами поддержки.

"Я не могу представить, как женщине сложно терять свои волосы, свою красоту и женственность. Для меня твоя красота никогда не померкнет", – отметил мужчина.

В 2024 году правоохранители возбудили уголовное дело против Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина. Блогеры обвинялись в выводе за границу свыше 250 миллионов рублей с использованием подложных документов. Суд отправил фигурантов под домашний арест.

О болезни Чекалиной стало известно в феврале 2026 года. Сначала медики нашли злокачественные клетки и метастазы в легких, а затем выявили рак желудка четвертой стадии.

Блогер начала проходить курс химиотерапии и лучевую терапию. Из-за заболевания суд смягчил меру пресечения, заменив домашний арест на запрет определенных действий. Уголовное дело в отношении женщины приостановили до ее выздоровления. 31 марта суд прекратил дело о банкротстве Лерчек в связи с погашением задолженности по налогам.

