Новости

Новости

09 апреля, 14:38

"Полярный диктант" пройдет в Москве в мае

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Проведение "Полярного диктанта" в Москве запланировано на май, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в ходе заседания организационного комитета V юбилейного сезона сетевого образовательного краеведческого проекта "Юный полярник".

Парламентарий напомнил, что в рамках историко-патриотической игры "Гвардия России" в марте 2026 года в мегаполисе прошел специальный очный трек вышеуказанного проекта. В свою очередь, первая неделя апреля была отведена под квест "Больше, чем Арктика". Причем последняя активность проводилась впервые по арктическим адресам с интерактивными заданиями.

"Финалом проекта традиционно станет "Полярный диктант", который пройдет 23 мая. Центральной площадкой, как и прежде, будет площадка парка "Яуза", – отметил Шапошников.

По его словам, пятый сезон проекта начался в октябре 2025 года года в культурно-досуговом центре "Полярный", расположенном в Северо-Восточном административном округе столицы.

Целью проекта "Юный полярник" является популяризация изучения Арктической зоны среди московских школьников. Его реализацией занимается Мосгордума при поддержке департамента образования и науки, географического факультета МГУ имени Ломоносова, "Росатома" и всероссийской общественной организации "Русское географическое общество".

Ранее стало известно, что датой для проведения просветительской акции по проверке грамотности "Тотальный диктант" в 2026 году выбрана суббота, 18 апреля. В этот раз активность пройдет в 55 странах. Россияне смогут написать диктант более чем в тысячи населенных пунктах, в том числе в Калининграде и на Чукотке.

За границей "Тотальный диктант" напишут в 140 городах. Среди участвующих стран – США, Австралия, Армения, Куба, Канада, Франция, Мексика, Китай и другие.

"Тотальный диктант" в Москве можно будет написать в двухэтажном аэроэкспрессе

Главное

Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

