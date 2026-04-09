"Полярный диктант" пройдет в Москве в мае

Проведение "Полярного диктанта" в Москве запланировано на май, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в ходе заседания организационного комитета V юбилейного сезона сетевого образовательного краеведческого проекта "Юный полярник".

Парламентарий напомнил, что в рамках историко-патриотической игры "Гвардия России" в марте 2026 года в мегаполисе прошел специальный очный трек вышеуказанного проекта. В свою очередь, первая неделя апреля была отведена под квест "Больше, чем Арктика". Причем последняя активность проводилась впервые по арктическим адресам с интерактивными заданиями.

"Финалом проекта традиционно станет "Полярный диктант", который пройдет 23 мая. Центральной площадкой, как и прежде, будет площадка парка "Яуза", – отметил Шапошников.

По его словам, пятый сезон проекта начался в октябре 2025 года года в культурно-досуговом центре "Полярный", расположенном в Северо-Восточном административном округе столицы.

Целью проекта "Юный полярник" является популяризация изучения Арктической зоны среди московских школьников. Его реализацией занимается Мосгордума при поддержке департамента образования и науки, географического факультета МГУ имени Ломоносова, "Росатома" и всероссийской общественной организации "Русское географическое общество".

Ранее стало известно, что датой для проведения просветительской акции по проверке грамотности "Тотальный диктант" в 2026 году выбрана суббота, 18 апреля. В этот раз активность пройдет в 55 странах. Россияне смогут написать диктант более чем в тысячи населенных пунктах, в том числе в Калининграде и на Чукотке.

За границей "Тотальный диктант" напишут в 140 городах. Среди участвующих стран – США, Австралия, Армения, Куба, Канада, Франция, Мексика, Китай и другие.

