"Тотальный диктант" пройдет в 55 странах

Просветительская акция по проверке грамотности "Тотальный диктант" в 2026 году охватит 55 стран, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу акции.

В России участникам представится возможность очно написать диктант в более чем в тысячи населенных пунктах, включая Калининград и Чукотку.

За границей акция пройдет в 140 городах из 54 стран. В их число вошли Австралия, Армения, Венгрия, Грузия, Испания, Канада, Куба, Китай, Ливия, Мексика, Монголия, Норвегия, Турция, США и Франция.

При этом подключиться к офлайн-площадкам можно будет 18 апреля на всех шести континентах.

Культурно-просветительская акция "Тотальный диктант" проводится ежегодно в целях популяризации русского языка и повышения уровня грамотности среди его носителей и тех, кто изучает язык как иностранный.

В прошлом году участниками диктанта стали свыше 1,3 миллиона человек по всему миру. Очные площадки были открыты в 57 странах. Всего к диктанту присоединились 107 зарубежных городов. После проведения акции специалисты выявили слова, которые россияне чаще всего пишут неправильно.

В текущем году акция пройдет в 23-й раз. Автором текста к акции стал писатель Алексей Варламов. В настоящий момент текст о детстве поэта Александра Пушкина и его взаимоотношениях с родителями уже написан, с ним работает филологический совет проекта.