На "Тотальном диктанте" выявили слова, которые россияне чаще всего пишут неправильно

Стали известны слова, которые россияне чаще всего пишут неправильно. Статистику опубликовали по итогам акции "Тотальный диктант".

Чаще всего при проверке работ ошибки находили в словах "корреспондент" и "профессор". Также плохо давались участникам диктанта словосочетания "ковш экскаватора" и "шеренги по звонку". В "Тотальном диктанте" приняли участие почти 1,5 миллиона человек.

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