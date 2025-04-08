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08 апреля, 07:45

Общество

На "Тотальном диктанте" выявили слова, которые россияне чаще всего пишут неправильно

На "Тотальном диктанте" выявили слова, которые россияне чаще всего пишут неправильно

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Стали известны слова, которые россияне чаще всего пишут неправильно. Статистику опубликовали по итогам акции "Тотальный диктант".

Чаще всего при проверке работ ошибки находили в словах "корреспондент" и "профессор". Также плохо давались участникам диктанта словосочетания "ковш экскаватора" и "шеренги по звонку". В "Тотальном диктанте" приняли участие почти 1,5 миллиона человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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