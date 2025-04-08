Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

В Москве службы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада. Об этом сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

"Повсеместно идут работы по погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств", – говорится в сообщении.

Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон и тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, а также прочим объектам соцсферы и потребительского рынка.

Состояние улично-дорожной сети непрерывно мониторится на фоне непогоды.

В течение дня, 8 апреля, в Москве ожидаются облачная погода с осадками в виде снега и мокрого снега. На дорогах возможна гололедица, а также снежные заносы. Днем температура воздуха в столице будет в пределах от минус 1 до плюс 1 градуса, а по области – от минус 1 до плюс 4 градусов.

В связи с гололедицей в Москве и Московской области объявили желтый уровень погодной опасности. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал столичных водителей воздержаться от поездок на летней резине и пользоваться городским транспортом.