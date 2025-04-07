Биолог Чуб: некоторые растения не смогут выжить из-за апрельских заморозков в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Растения московского Ботанического сада МГУ могут серьезно пострадать из-за заморозков и снегопада. Об этом сообщает телеканал "360", ссылаясь на директора учреждения, доктора биологических наук Владимира Чуба.

"Одни растения даже не заметят, что снег выпал. Например, дубы и липы. Они не пострадают. А есть растения, которые уже начали жить, например рододендрон даурский. Его цветки, наверное, не переживут", – заявил биолог.

Чуб также отметил, что климатическая норма для большинства растений составляет около минус 5 градусов.

"Если будет ниже, то почки, которые приоткрылись, серьезно пострадают. Обычно у растений бывают запасные, они откроются попозже, когда будет теплее", – заключил доктор биологических наук.

Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что 12 и 13 апреля в Москве ожидается до минус 9 градусов. По его словам, зима в столице сохранится в течение недели.