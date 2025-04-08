Мокрый снег и гололедица ожидаются в столице 8 апреля

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Облачная погода с осадками в виде снега и мокрого снега ожидаются в столице во вторник, 8 апреля. На дорогах возможна гололедица с налипанием мокрого снега, а также местами снежные заносы, сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от минус 1 до плюс 1 градуса, по области – от минус 1 до плюс 4 градусов.

Северо-восточный и северный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до минус 5 градусов, а в Подмосковье – до минус 8 градусов.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за гололедицы. Период предупреждения в Москве действует до 21:00 10 апреля. Для Подмосковья аналогичное предупреждение действует до 12:00 того же дня.

Городские службы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада в столице. В частности, в Москве приступили к вывозу снега из дворов и парковок.

До начала июня погода может приносить в столицу заморозки, осадки, однако следующие заморозки придут в Москву не раньше 5 мая, считают синоптики. Текущее похолодание произошло из-за столкновения двух воздушных масс в центре Русской равнины.