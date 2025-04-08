08 апреля, 06:17Общество
Мокрый снег и гололедица ожидаются в столице 8 апреля
Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев
Облачная погода с осадками в виде снега и мокрого снега ожидаются в столице во вторник, 8 апреля. На дорогах возможна гололедица с налипанием мокрого снега, а также местами снежные заносы, сообщает Гидрометцентр России.
По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от минус 1 до плюс 1 градуса, по области – от минус 1 до плюс 4 градусов.
Северо-восточный и северный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.
Ночью температура в столице может понизиться до минус 5 градусов, а в Подмосковье – до минус 8 градусов.
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за гололедицы. Период предупреждения в Москве действует до 21:00 10 апреля. Для Подмосковья аналогичное предупреждение действует до 12:00 того же дня.
Городские службы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада в столице. В частности, в Москве приступили к вывозу снега из дворов и парковок.
До начала июня погода может приносить в столицу заморозки, осадки, однако следующие заморозки придут в Москву не раньше 5 мая, считают синоптики. Текущее похолодание произошло из-за столкновения двух воздушных масс в центре Русской равнины.
Около 13 см снега выпало в некоторых районах Москвы