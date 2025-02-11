В Госдуме призвали предотвратить производство еды с насекомыми в России

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение в Минпромторг с призывом запретить производство продуктов с насекомыми в России. Также он предложил ввести обязательную маркировку при импорте такой продукции.

Ранее в ЕС разрешили добавлять в хлеб порошок из личинок мучного жука, признав его новым пищевым продуктом. Российские эксперты отмечают риски, связанные с высоким уровнем зараженности ферм паразитами, что может представлять угрозу распространения заболеваний.

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