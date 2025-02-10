Минпромторг предложил ввести маркировку отопительных приборов с осени

Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин

Министерство промышленности и торговли РФ предложило ввести обязательную маркировку некоторых типов отопительных приборов с 1 сентября 2025 года. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет о радиаторах центрального отопления, их секциях и отопительных конвекторах.

Предполагается, что с 1 сентября 2025 года вступит в силу требование о регистрации в информационной системе маркировки для участников оборота соответствующей продукции. С 1 ноября 2025 года необходимо будет маркировать продукцию, которая вводится в оборот.

Кроме того, до 31 августа проходит добровольный эксперимент по маркировке отопительных приборов средствами идентификации.

В ведомстве считают, что внедрение маркировки поможет уменьшить долю нелегального оборота отопительных устройств и сделает проверки в этой сфере более результативными.

Между тем Госдума может принять законопроект, который позволит передавать изъятые товары без маркировок на благотворительные цели. Если закон примут, то все конфискованные по решению суда товары без нужных маркировок могут быть безвозмездно переданы в качестве гуманитарной помощи.

С 2023 года некоторые изъятые товарные позиции, включая одежду и обувь, могут быть переданы в помощь нуждающимся по заявкам МО РФ и МЧС. Поэтому Минпромторг предложил распространить механизм на все потребительские товары.